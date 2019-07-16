Ко Дню города тюменцы готовят новый танцевальный рекорд

В честь Дня города на площади 400-летия Тюмени жители областной столицы планируют установить новый рекорд: в массовом флешмобе "Танцуй, Тюмень!" могут участвовать все желающие.

В прошлом году 2 500 тюменцев ставили танцевальный рекорд на 6 городских площадках. В этом году всех приглашают 28 июля к 12:00 на площадь 400-летия Тюмени.

Каждый участник флешмоба получит возможность принять участие в розыгрыше призов, в том числе годовой абонемент в фитнес-зал, годовое посещение кинотеатра, 30 тысяч на покупки в ТРЦ, электросамокат и так далее.

Официальный хэштег проекта #танцуйтюмень. Ознакомиться с программой празднования Дня города можно на сайте dengoroda72.ru

Вот так флешмоб прошел в 2018 году: