150 кинематографистов создают в Тюмени свои короткометражки

Центр развития региональных медиа и кино «Медиаполис»

Открытие проекта "Снять за 72 часа" прошло в музее имени Словцова 13 июля. В этом году участие в проекте принимают 150 кинематографистов из разных из 23 городов России.

Организатором проекта является Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис". Конкурсантам подготовили три блока лекций. Спикерами выступили режиссёр фильма "Салют-7" Клим Шипенко, главный редактор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Андрей Апостолов, сценарист фильмов "Время первых", "Мамы" Сергей Калужанов, режиссер клипов Хаски, Biting Elbows, Ленинград Ладо Кватания. Каждый из них провёл профильную лекцию по темам режиссура, сценарное мастерство, монтаж и операторское искусство. Лекции транслировались в режиме реального времени, на онлайн платформах, к которым присоединились более 125 000 человек.

Кроме того, к проекту присоединилась актриса, блогер Снежанна Самохина. Она выбрала несколько понравившихся ей идей фильмов и принимает участие в съемках в качестве актрисы.

14 июля команды представили 36 проектов для участия в конкурсной программе. Стартовал таймер на 72 часа и активная фаза работы команд.

Следить за проектом и его участниками можно в социальных сетях здесь.