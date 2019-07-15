В детских центрах Тюмени завершилась первая летняя смена

Первая детская смена в "Спутнике" под названием "Воздушный Мир. В поисках золотой театральной маски" завершилась. Ребята смогли поучаствовать не только в оздоровительных мероприятиях, но и образовательных, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На протяжении всей смены детишки под руководством ведущего персонажа АплодисментаПоклоновичаТеатралова участвовали во всевозможных интерактивах. Всю творческую жизнь герой работал во благо театра, но случилось непредвиденное – злодей решил разрушить спокойствие, выкрал символ театра Золотую маску, разбил ее и разбросал по всей территории.

Участники смены смело решили противостоять злодею – объединились в три группы с интересными названиями: "Льдинки", "37 эмоций", "Поколение “Т”".Дальше им предстояла непростая задача – за первую смену собрать все осколки и вернуть потерянное Аплодисменту Поклоновичу.

Лучшие участники квестов получили звание "лидеров", три победителя соревнований - звание "Персона смены", а "Победителем смены" признан Ахмад Мусин из второго отряда. Свои награды получили вожатые: "Лучшим вожатским трио" стали вожатые отряда №3.

"Мы постарались сделать отдых ребят активным, спортивным, творческим и интеллектуальным. В этом году были разработаны новые сквозные мероприятия, была продумана театральная тематика смены. "Спутник" был, есть и будет тем местом, где воспитываются молодые, целеустремленные и активные дети!", - сказала директор центра "Спутник" Татьяна Стрельцова на заключительном концерте первой смены.