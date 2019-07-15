В начале августа в Тюмени пройдет фестиваль хип-хоп-культуры

Музыкальный фестиваль для любителей хип-хоп-культуры FREEMUSIC 3.0 стартует в Тюмени 3 августа, - сообщает "Мой портал". Место проведения пока неизвестно, но уже сейчас понятно, что этот день обещает быть жарким.

В этом году фестиваль пройдет в нашем городе уже в третий раз. Снова рэперы и битбоксеры смогут представить свое творчество со сцены всему городу и посоревноваться в баттлах.

Фестиваль включает в себя все направления уличной культуры города, поэтому в его программе не только музыка, но и breakdance, футбольный фристайл, стрит-фуд и скейтбординг. За предыдущие два года на нем выступили 60 рэперов и битбоксеров Тюменской области, а насладиться их выступлением смогли 700 зрителей.

В этот же раз событие точно будет гораздо притягательнее для ценителей современной музыки. Одним из хэдлайнеров фестиваля станет Петр Саранча из Екатеринбурга - чемпион России по битбоксу 2017, участник GrandBeatboxBattle в Швейцарии. Приезд профи стал возможным благодаря тому, что организатор феста, популярный тюменский битбоксер Сергей Черня получил финансовую поддержку в конкурсе проектов от театрального центра "Космос".

Вы можете подать заявку на участие или просто прийти послушать хип-хоп в исполнении местных и приезжих ребят.