Тюменцы больше не смогут сдать пластик в рамках акции "Экодень"

Волонтеры-экологи на протяжении нескольких лет регулярно проводят акцию "Экодень". Один раз в месяц волонтеры принимают от населения стекло, бумагу, жесть, тряпье и пластик. Теперь же принимать последний материал не будут, сообщает "Вслух.ру".

Главная цель "Экодня" – научить жителей города аккуратнее относиться к окружающей среде и заниматься сортировкой отходов. С недавнего времени волонтеры-экологи ввели небольшие изменения – сдать пластик желающие смогут только самостоятельно, для этого необходимо отвозить его на базу компании "Синдикат Полимер". База находится по адресу: ул. Республики, 205, ст. 19. Телефон: 60-60-44.

При этом, пластик должен быть чистым и рассортированным по видам: отдельно сжатые пэт-бутылки, HDPE, отдельно пакеты и пленка, твердый полипропилен. Также с выделением "ходового" пластика справляется мусоросортировочный завод. Из смешанного сырья извлекается ПЭТ, HDPE и пленка.

Причина отказа волонтеров принимать пластик в рамках акции "Экодень" в том, что часть сырья ненадлежащего качества.

"В экологический день больше не будет приниматься пластик. Наш партнер отказался его брать с акций по одной простой причине: 30% от всего переданного пластика не подходит для переработки. Мы не принимаем немаркированный пластик, полистирол и мягкий полипропилен, но на сортировке эти виды пластика все равно обнаруживаются спрятанными под другими видами сырья", - отметили волонтеры.

А еще в "несчастливые" 30% попадает грязный пластик. Сортировщики принимающей компании вынуждены выуживать грязные стаканы от сметаны, бутылки, из которых не слита бытовая химия, и прочие "сюрпризы".