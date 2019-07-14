Новый туристический маршрут появился в Тюмени

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Туристический маршрут по объектам деревянного зодчества открылся за три недели до празднования 433-летия Тюмени, сообщает "Тюменская область сегодня".

Теперь тюменцы смогут отправиться в двухкилометровое путешествие по историческим местам города с максимальным комфортном. Сделать это будет очень просто – достаточно ориентироваться на золотую линию. Ее несколько дней подряд с пяти утра рисовала на улицах в исторической части инициативная группа во главе с реставратором, почетным гражданином областной столицы Вадимом Шитовым.

Золотая линия объединила 12 памятников деревянного зодчества. Для пешеходной 50-минутной прогулки можно воспользоваться аудиогидом "Легенды и символы Тюменской резьбы", которую разработал Центр возрождения народных промыслов Тюменской области и поддержал региональный департамент культуры.

Для небольшого путешествия по улицам города нужно мобильное устройство и заранее скачанное по ссылке приложение.

В помощь любителям старины и QR-код на стене возле каждого особняка: направляете на него телефон, находите в приложении тур "Легенды и символы Тюменской резьбы" и начинаете прогулку с начальной точки – улицы Семакова, 1, заодно можете отслеживать свое продвижение по электронной карте.

Сбиться с пути будет непросто – та самая золотая линия заметна издалека и поможет вернуться на верную тропу.

Как отметил Вадим Шитов, при приближении к каждому новому объекту экскурсии аудиогид (работает на русском и английском языках) включается самостоятельно.

"Если по техническим причинам этого не случилось, можете включить аудиогид из мобильного приложения в соответствии с номером объекта. Также на пути движения размещены стенды с информацией по памятникам, где дублируется контент мобильного приложения", - добавил он.