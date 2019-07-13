Основам проектирования научатся тюменские подростки и учителя

Основам научного и социального проектирования совместно обучатся тюменские подростки и учителя. В пространстве "Точка кипения" 15 июля стартует образовательный курс "Высшая проектная школа", пишут "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".

В рамках совместного обучения участники разработают идею, которую потом презентуют экспертам. В течение 6 дней участники посетят 8 лекций и 4 мастер-класса, которые помогут научиться активно проявлять себя, поэтапно знакомиться с современной картиной проектирования, узнать основы целеполагания, самопрезентации, публичных выступлений, тимбилдинга.

Проект завершится 20 июля и его кульминацией станет кейс-чемпионат, на котором пройдет защита проектов, а оценивать участников будут представители мультицентра "Моя территория", центра молодежного инновационного творчества, департамента общественных связей и студенческого совета.

Тюменцы получат обратную связь, после чего их инициативы будут дорабатываться с экспертами для дальнейшего участия в проектных соревнованиях.

"Проблема того, что школьникам не хватает компетенций в проектной деятельности, чтобы участвовать в различных конкурсах и показать себя хорошо — сейчас, действительно, актуальна. Сегодня появляются много конкурсов для их аудитории, но не во всех есть специальная программа для обучения участников. А педагоги в школах иногда плохо ознакомлены с темой или мало знают о современных способах проектирования. Поэтому мы с экспертами посчитали инициативу организаторов достойной, чтобы получить грантовую поддержку и помочь тюменцам освоить новые компетенции, чтобы в дальнейшем они смогли проявлять себя и представлять область на региональном и федеральном уровнях", — отметила Мария Федоренко, руководитель мультицентра "Моя территория".

Артем Журиков, руководитель проекта, рассказывает, что заинтересованность в реализации идеи появилась давно. В этом году тюменец окончил 11 класс и в школьный период принимал участие в проектных конкурсах, поэтому видел, что часто из-за нехватки определенных знаний подростки составляют слабую конкуренцию. Стать участником проекта можно по ссылке.

Кстати, в этом году "Высшая проектная школа" выиграла в конкурсе "Моя идея" и получила поддержку в сумме 50 000 тысяч рублей.