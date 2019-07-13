На Андреевском озере поселились лесные голуби

Тюменские дачники в окрестностях озера Андреевского заметили этим летом пару лесных голубей вяхирей. По словам орнитологов, эти птицы для местных лесов не редки, но удивительно, что они поселились рядом с людьми и стройкой.

Дикому лесному голубю, по рассказам специалистов, больше по нраву тишина. Из-за того, что в России существенно развивается пеший и автомобильный туризм, голуби покидают места обитания, к которым так привыкли.

Теперь жители окрестностей просыпаются под удивительные голоса вяхирей, которые похожи на голос филина.

"Они действительно красавцы, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" дачник Геннадий Б., которому посчастливилось увидеть осторожную птицу. - Серо-голубоватое оперение. На груди чуть красноватое, на шее – с зеленоватым металлическим отливом. Когда птица летит, виднеются красивые белые полосы, пересекающие крылья поперек".

У вяхиря довольно широкий ареал распространения. Он обитает практически во всей Европе, кроме северных районов. В Сибири птица не живет круглогодично, на время холодов, улетая в теплые края.