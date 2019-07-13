Тюменцы наведут порядок в лесополосе у железной дороги

Тюменские активисты планируют очистить от мусора и благоустроить лесополосу между улицей 30 лет Победы и железной дорогой. Жители города смогут там гулять и кататься на велосипедах.

Генеральная уборка от улицы Пермякова до Мельникайте запланирована на 17 и 21 июля. Сбор участников у входа в тюменский водоканал в 12.00, пишет "Вслух.ру".

"Это место интересно тем, что там две прямые тропинки, которые отлично подходят для активного отдыха. Но на этой территории очень много мусора, поэтому мы запланировали два субботника - в среду и в воскресенье. Приглашаем всех неравнодушных. В этот раз нам потребуется мужская сила, потому что нужно вынести из лесополосы шпалы. Их там очень много, они тяжелые", - пояснила руководитель группы активистов Марина Соловьева.

Субботник согласован с управой. Марина уверена, что после очистки и благоустройства эта территория будет востребована. По ней можно быстро и безопасно доехать на велосипеде от Мельникайте до Пермякова, перейти через путепровод и оказаться в центральной части города. Дорожка ведь будет прямой и без перекрестков со светофорами, которые отнимают время. Если же территорию не благоустраивать, ее и дальше будут заваливать мусором.

Марина Соловьева одна из первых в Тюмени начала сама убирать мусор в парках и скверах и размещать фото в соцсетях, подавая пример остальным. Ей быстро стали подражать. Сейчас неравнодушные горожане проводят совместные акции. Во время последней волонтеры прибрались в лесном массиве за Войновкой.