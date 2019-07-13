Оркестр русских народных инструментов будет играть на площади 400-летия Тюмени

Каждое воскресенье в 18:00 на площади 400-летия Тюмени звучит живая музыка. Проект "Музыкальное лето" реализуется в областной столице с 16 июня до 1 сентября.
Начало проекту положил концерт с участием солистов Центра культуры и творчества "Тюмень" Ирина Вайланд, Евгений Петропавловский и Михаил Шепеленко. Тюменский духовой оркестр играл современные и классические композиции, саундтреки и зарубежные хиты.
Духовой оркестр с 14 июля сменит тюменский оркестр русских народных инструментов.
Инициатором проекта "Музыкальное лето" выступила энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации Тюмени. Мероприятие организуется совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень".
"Музыкальное лето" - это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее.
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