Оркестр русских народных инструментов будет играть на площади 400-летия Тюмени

10:00 13 июля 2019
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pixabay.com

Каждое воскресенье в 18:00 на площади 400-летия Тюмени звучит живая музыка. Проект "Музыкальное лето" реализуется в областной столице с 16 июня до 1 сентября.

Начало проекту положил концерт с участием солистов Центра культуры и творчества "Тюмень" Ирина Вайланд, Евгений Петропавловский и Михаил Шепеленко. Тюменский духовой оркестр играл современные и классические композиции, саундтреки и зарубежные хиты. 

Духовой оркестр с 14 июля сменит тюменский оркестр русских народных инструментов.

Инициатором проекта "Музыкальное лето" выступила энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации Тюмени. Мероприятие организуется совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень".

"Музыкальное лето" - это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее.

Теги: культура
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