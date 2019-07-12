Куда сходить с детьми в Тюмени 13 и 14 июля?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.

Спектакль "Рыжий чулок"

Когда: 12 июля в 10:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

0+

Это добрая и поучительная история о девочке Лотте, для которой обретение мечты стало решением многих жизненных проблем.

Фестиваль семейного самодеятельного творчества "Искристый Берег"

Когда: 12 — 14 июля

Где: за деревней Мотуши на берегу Туры (57.133322, 66.450297)

Стоимость: 1700 за три дня для взрослого

0+

Программой фестиваля предусмотрено участие в семи номинациях: "Авторский мастер-класс", "Самодеятельная песня", "Театральное творчество", "Декоративно-прикладное творчество", "Интеллектуальное творчество", "Социальное творчество", "Литературное творчество". Подробнее тут.

Поэтический вечер #ОлиныЧтения

Когда: 12 июля в 18:00

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Вход свободный!

0+

Лауреат всероссийских конкурсов чтецов, ведущая, тележурналист Ольга Гапеева исполнит самые душевные стихи авторов 20-21 века. За роялем - виртуоз Александр Шевченко.

Вечер пройдет в рамках уникальной выставки "Сокровища музеев России". Здесь тюменцы могут увидеть шедевры Айвазовского, Крамского, Пукирева, Билибина.

Фестиваль "На газоне"

Когда: 13 июля с 12:00 до 15:00

Где: Гилевская роща (детские площадки)

Вход свободный!

0+

Ежегодный полюбившийся тюменцам и гостям областной столицы фестиваль. В программе: зажигательные выступления творческих коллективов, детские аниматоры, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, открытая фитнес-тренировка, спортивные состязания, фотозоны и многое-многое другое. Занятие найдется для всех. Ведущий фестиваля – Александр Семенюта!

Спектакль для самых маленьких "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"

Когда: 13 июля в 11:00

Где: "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

6+

Ёжик и Медвежонок отличные друзья. Ёжик и Медвежонок любят ходить друг другу в гости и пить чай. К Ёжику и Медвежонку не редко приходят необычные посетители, и часто Ёжика и Медвежонка увлекают необыкновенные идеи. спектакль рекомендован детям от 4 до 8 лет

Спектакль "Умка"

Когда: 13 июля 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 — 450 рублей

0+

Совсем ещё маленький белый медвежонок Умка познает огромный мир бескрайнего Севера. И именно мама Медведица учит его правильно строить уютную берлогу, чего надо остерегаться, а где надо знать, что он Белый Медведь — сильный и могущественный хозяин холодных льдов. И как приятно, засыпая слушать мамину историю о печальной рыбе- солнце. Удивительно познакомиться с Человеком, у которого две головы...

Спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень"

Когда: 13 июля в 11:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Вход за благотворительный взнос

5+

Маша и Вова отправляются в прошлое с помощью волшебного калейдоскопа. Они гуляют по улицам Тюмени, где еще не знают про Ямальский-2, аквапарк "ЛетоЛето" и открытие BlackStarBurger. Они встречаются и общаются с людьми оставившими след в истории не только города, но и всей страны.

Спектакль рассказывает зрителям о сохранившихся старинных зданиях города. И одному из таких зданий нужна помощь. В апреле этого года пожар нанес значительный урон мастерской тюменских реставраторов Шитовых. Само здание — это памятник архитектуры, построенный в 1909 году. После спектакля — творческая встреча со С. Шитовым. Требуется регистрация здесь.

Лето со Школой красоты "ш’Ателье"

Когда: по субботам с 10:00 до 14:00

Где: школа красоты "Ш'Ателье" (ул. Хохрякова 47, офис 608)

4+

Школа красоты "ш’Ателье" приглашает девочек 4-7, 8-14 лет в летние группы. Участниц ожидает обучение по направлениям: Дефиле; Фотопозирование; Актерское мастерство; Хореография; Стилистика; Этикет. Запись и подробности по телефону: 8 (922) 5-90-60-90.

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