150 кинематографистов со всей страны начинают снимать короткометражное кино в Тюмени

13 июля состоится открытие проекта "Снять за 72 часа", где соберутся 150 кинематографистов из разных уголков страны, чтобы побороться друг с другом за главный приз – номинацию "Лучший короткометражный фильм". У участники будет всего три дня, чтобы написать сценарий, снять и смонтировать своё кино.

В эти выходные, 13 июля, в Музейном комплексе имени Ивана Словцова состоится открытие проекта Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" – "Снять за 72 часа". Его главная цель – объединить кинематографистов со всей страны на одной площадке и обеспечить им необходимые условия для съёмки. Участники проекта, в свою очередь, должны будут снять игровой или документальный короткометражный фильм.

Всего на проекте соберётся 150 кинематографистов из разных городов России. Для них организована не только развлекательная часть в виде интерактивов, но и образовательная программа, часть которой пройдёт в день открытия. В ней задействованы 9 федеральных и региональных спикеров – Клим Шипенко, Андрей Апостолов, Сергей Калужанов, Кирилл Хандурин, Генрих Медер, Ладо Кватания, Тимур Мусаев, Дмитрий Сухов и Андрей Зубов. Каждый из них проведёт профильную лекцию по темам режиссура, сценарное мастерство, монтаж и операторское искусство.

Следить за проектом и его участниками можно в группе в соцсети "ВКонтакте".