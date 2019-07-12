Онлайн-школа рассказывает тюменским родителям о речевом развитии детей

Онлайн-проект "Школа ранней помощи" реализуется в Тюмени учебно-практическим центром "Эксперт". Здесь родители получают знания об уходе и воспитании детей с самого рождения. Обучение проводят профессионалы: педагоги, психологи, неврологи, логопеды и другие специалисты.

В первую очередь, мероприятия направлены на профилактику инвалидности по речи и коррекцию речевого развития детей раннего дошкольного возраста.

Чтобы стать участником "Школы ранней помощи", родители регистрируются на портале, заполняют данные и проходят различные диагностики, которые помогают определить предполагаемые риски развития ребенка и выстроить бесплатную индивидуальную девятимесячную программу обучения.

В рамках проекта родители участвуют в вебинарах по ранней помощи детям. Так, ближайший бесплатный вебинар, посвященный нейропсихологическим основам развития речи ребенка до 3 лет, пройдет 17 июля в 19:00. Спикером выступит нейропсихолог, клинический психолог детского центра речевой направленности "Ступеньки" Мария Дамаскина. Информация будет полезна как родителям, так и педагогам.

По словам руководителя учебно-практического центра "Эксперт", основательницы известного в Тюмени детского центра "Ступеньки" Марины Бакулиной, нельзя игнорировать сигналы, говорящие о нарушениях речи, ведь она напрямую связана с мышлением и общим развитием ребенка.

"Я расстраиваюсь, когда друзья или знакомые с плохо говорящим ребенком спокойно рассуждают о том, что им рано еще к логопеду, что "специалист" сказала приходить годам к пяти; что сейчас у большинства задержки, поэтому расслабьтесь... Мы забываем о том, что речь, мышление и общее развитие ребенка очень тесно связаны. Речь - это внутренний контролер поведения ребенка, в том числе. Имея многолетний опыт работы с детьми, мы обучаем педагогов и родителей профилактике нарушений и коррекции речевого развития, эксперты делятся техниками, которые необходимо использовать в домашних условиях и в дошкольных учреждениях", - пояснила она.

Бесплатная школа для родителей завершится 31 июля. Желающие еще успевают присоединиться и получить необходимые знания, пройдя регистрацию на портале www.expert-tmn.ru.