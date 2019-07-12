В Тюмени пройдет Фестиваль садов

Уже становится традицией проведение Фестиваля Садов к Дню города. Ландшафтное сообщество Тюмени в середине июля дарит яркий незабываемый вдохновляющий праздник жителям и гостям города, показывая свое ландшафтное искусство, демонстрируя самые современные методы и подходы в городском и частном озеленении.

За три года организаторами и участниками Фестиваля ASTRA GARDEN накоплен большой опыт и знания, позволяющие решать самые сложные задачи. И мы готовы открыть новую страницу ландшафтной истории города и построить в следующем году современные выставочные сады - мини-парки в рамках проведения Регионального Фестиваля Ландшафтного Искусства "NATURE". Название, выбранное для нового формата Фестиваля в 2020 году очень символично! Создание природы там, где ее не ждали, новые источники вдохновения, организация пространств, где человеку не диктуют, что ему делать, а оставляют простор для размышления, природные образы и их трансформация, новая эстетика и новые возможности! Мы должны вернуть городу и городскому жителю то, что некогда было утеряно – связь с природой.

"Возвращение в среду города озелененных территорий в виде мини-парков, принципы экологического проектирования с созданием оригинальных геопластических форм, способствующих запоминаемости среды, удачное и индивидуальное решение "идентичности среды" конкретного места в городе, когда читаются акценты, визуальные коды пространства и идея ландшафта, в которой заложены мотивы опережения времени или прослеживаться связь с памятью места, поиск новых образных форм и средств" – это и многие другие темы будут в центре внимания профессиональной программы на Фестивале садов

II Тюменский Фестиваль садов будет проходить на территории строящегося ИВА ПАРК с 17 по 21 июля.

19 авторских садов, интерактивные фотозоны, Садовая Школа ИВА ПАРК станут центром притяжения для всех, кто любит и ценит свой город и хочет сделать его зеленым и комфортным для жизни. 5 дней мы будем делиться знанием и опытом, показывать на реализованных садах, как изменить облик нашего города, какие приемы и растения можно и нужно использовать, будем проводить профессиональные, образовательные и культурные мероприятия.

ASTRA GARDEN – это: искусство и виденье современного пространства от тюменских ландшафтных дизайнеров и звезд отечественного ландшафтного дизайна, неоднократных победителей международных конкурсов садов. демонстрация возможностей современных подходов в ландшафтном искусстве, это помощь молодым дизайнерам в реализации их творческих идей, продвижение местных специалистов и брендов. новый проект, аналогов которого нет в России. Мы не выбираем лучшего, мы показываем возможности.

Куратор Выставки Садов Фестиваля ASTRA GARDEN 2018 И 2019, известный московский ландшафтный дизайнер Игорь Федоров. Вместе с Экспертом Выставки Садов и творческим консультантом Людмилой Белых, известной по своим авторским цветникам, тонкой работой с цветом и растениями, победитель выставок, член жюри ландшафтных конкурсов и международных фестивалей "Цветочный Джем", "Сады и Люди", "Moscow Flower Show", автор многочисленных публикаций и лекционных курсов.

Фестиваль стартует в 12:00 17 июля церемонией открытия и презентацией регионального фестиваля ландшафтного искусства "NATURE". Гостям обещают большую детскую программу, концерт, авторские экскурсии по выставочным садам. Для дизайнеров - мастер-класс по художественной обрезке деревьев от Андрея Дарусенкова. Мастер-художник деревьев, мастер бонсай с 25-летним опытом расскажет о том, как настроить ваши глаза на красоту, научиться "слышать тишину", "видеть пустоту" и раскрывать художественный потенциал деревьев с учетом их естественной манеры роста. После теоретической части последует практика, где под чутким руководством мастера слушатели проведут самостоятельную обрезку хвойных и лиственных деревьев, задавая им художественные образы.

18 июля профессионалы узнают, как создавать малые "карманные" парки и альтернативные зеленые покрытия в городе. Обсуждение ландшафтных участков под мини-парки, поиск идей и путей реализации. В этот же день пройдут празднование дня рождения Японского сада ИВА ПАРК и почтовый ченнелинг.

На 19 июля запланирована серия мастер-классов от участников Фестиваля по разным направлениям ландшафтного дизайна, строительства и коммуникаций для профессионалов и любителей: "Сад для очень занятых людей", "Садовые затеи: от Египта до Великобритании",

"Идеальная зона отдыха в саду", "Эффектная и эффективная презентация. Искусство визуального сопровождения публичных выступлений" и так далее.

20 июля искусством создавать ниваки поделится известный мастер топиарного искусства Федор Жуков из Москвы. Пройдут семинары по темам: дельфиниумы, эхинацеи, ирисы, хосты, консультация, как с помощью коры бюджетно оформить придомовую территорию. В этот же день состоится презентация Долины Роз в ИВА ПАРК и новой образовательной программы совместно со Школой сотворчества, а также концерт Dasein-группы VRAJA @vraja_band интерактивная акустическая программа, созданные специально для фестиваля.

21 июля речь пойдет про съедобные цветники и о том, как создать напочвенный покров в саду под деревьями, о тета-хилинге, тета-медитации в Японском саду и весенне-летней обработке препаратами в саду. Юным гостям предложат мастер-класс "Живопись в технике Fluid art ink", взрослым - "Холст и вино". Музыкой день наполнит вокальный клуб Golos 72 "Один раз в год сады цветут…".

Организаторы фестиваля — Питомник Ахмечет, Садовый центр "Астра", Тюменский Ландшафтный Клуб и некоммерческая общественная организация Клуб "Цветоводы Тюмени". Фестиваль проводится при поддержке Администрации города Тюмени и Управы Калининского административного округа.