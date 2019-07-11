Центр "Главное здоровье" номинирован на звание лучшей многопрофильной клиники Тюмени

Фото: центр "Главное здоровье"

Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" участвует в конкурсе "Народная клиника – 2019 Тюмень", организованном городским изданием "Наша газета".

Голосование стартовало в мае, и на сегодняшний день центр "Главное здоровье" является одним из лидеров в номинации "Лучшая многопрофильная клиника" среди нескольких десятков конкурентов.

Голоса пользователей будут приниматься вплоть до 30 сентября 2019 года, каждый посетитель сайта может проголосовать только за одного участника в каждой из девяти представленных номинаций.

Многопрофильный медицинский центр "Главное здоровье" является представительством Международной Ассоциации интегративной медицины в России. Современные цифровые технологии, применяемые в центре, позволяют врачам за короткие сроки получить полное представление о функциональном состоянии органов и систем организма пациента, выявить наличие и локализацию патологических процессов, определить истинные причины возникновения заболевания, безмедикаментозно лечить серьезные заболевания, включая аллергию, сердечно-сосудистые, эндокринологические, ОРВИ и многие другие.

Здесь тюменцам помогают решить проблемы с репродуктивным здоровьем, лечат от стрессов, проводят тесты на переносимость продуктов питания и медикаментов. В клинике успешно применяются безоперационные и высокоэффективные техники лечения остеохондрозов, артрозов, невралгий различного генеза, с применением новейших методик. К таким техникам относится лазерная и ультразвуковая терапия, внутритканевая и накожная электростимуляция, электрофорез.

Подробнее ознакомиться со спектром услуг медицинского центра можно на сайте. Поддержать клинику в голосовании можно здесь.