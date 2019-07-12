"Король лев" возвращается на российские экраны

16:57 11 июля 2019
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Фото: кинотеатр «Азбука кино»

Легендарный мультфильм "Король лев" возвращается. Одну из самых ожидаемых премьер июля покажут 18 июля в 19 часов в кинотеатре "Азбука кино" (ТРЦ "Фаворит", 3 этаж). Мультик был шедевром своего времени, а фильм будет еще лучше. 

Знакомые с детства герои взрослеют, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично.

Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира. 

18 июля в ТРЦ "Фаворит" пройдет специальный показ фильма. Участников мероприятия ждут розыгрыши от ведущего, призы от партнёров, выступление артистов и дегустация около 20 видов поп-корна! А среди присутствующих будет разыграно 2 билета на фильм. 

Вход на мероприятие свободный. Уточнить интересующие подробности можно в группе "ВКонтакте".

Теги: кино , премьера
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