Пять выпускников Тюменской области дважды набрали по 100 баллов на ЕГЭ

Пять выпускников региона продемонстрировали наивысший результат по двум предметам. Это одиннадцатиклассники тюменских общеобразовательных учреждений №30 и 88, физико-математической и Нижнетавдинской школ. 64 ученика сдали единый государственный экзамен на сто баллов - на 23 больше, чем в 2018 году.

В частности, больше стало стобалльников по физике, математике, географии и химии. По русскому языку в Тюменской области всегда высокий показатель.

Около 2 600 учащихся набрали 81 и более баллов по различным дисциплинам, что составило 30,3%, в среднем по России этот показатель - 27%.

Средний балл в регионе по предметам выглядят так:

иностранный язык - 73%

русский язык - 66,6%

география - 61,6 %

информатика - 59,8%

литература - 57,9%

химия - 56,8%

математика - 54,3% (профильная), 4, 31% (базовая).

Всего в Тюменской области итоговые экзамены сдавали 10 120 выпускников. В этом году математику профильного уровня выбрали около половины ребят, более 40% - обществознание, 26,1% - физику. В период проведения экзаменов допущено 11 нарушений порядка ЕГЭ, экзаменационные работы этих участников аннулированы без права пересдачи в текущем учебном году, сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на заседании президиума регионального правительства.

Губернатор Александр Моор поручил подготовить распоряжение о денежных премиях учителям региона, чьи воспитанники сдали ЕГЭ на 100 баллов.