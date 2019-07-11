Тюменцам предложили набегать рубли для благотворительности

Благотворительная акция проходит сегодня, 11 июля, на Цветном бульваре. Около центральной арки установлена беговая дорожка, на которой с 11:00 до 14:00 прохожие могут пробежать сколько хочется. Получившийся пробег "пересчитают" из расчета один метр – один рубль. Средства будут направлены на поддержку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев Тюменской области.

Акция проводится организаторами проекта "Стальной характер – АВТОГРАД".

Первой по дорожке пробежала "Мисс Россия 2016", чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская. Девушка на июльском полумарафоне планирует преодолеть дистанцию в 5 километров .Средства от продажи билетов на участие в этой дистанции тоже пойдут на поддержку спортсменов-колясочников в рамках акции "Беги с добром".

Полумарафон "Стальной характер – АВТОГРАД" состоится в Тюмени 20 июля. Принять участие в забеге может любой желающий, выбрав дистанцию 5, 10 или 21,1 километр.