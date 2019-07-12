Тюмень впервые примет литературный фестиваль "ЛиФФт"

IV Всероссийский литературный Фестиваль фестивалей "ЛиФФт-2019", посвящённый 75-летию Тюменской области и Году языков коренных народов, впервые пройдет в Тюмени 2- 29 июля
Предыдущий "ЛиФФт-2018" был в Сочи, где победителем, золотым лауреатом стал наш земляк, советский и российский писатель Николай Шамсутдинов. Посвятив свою награду юбилею со дня образования Тюменской области, он также принял эстафету проведения "Лиффт-2019".
В работе литературного фестиваля "ЛиФФт-2019" примут участие поэты, прозаики, драматурги, литературные критики, читатели со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья:
Всероссийский литературный Фестиваль – общественная инициатива и международный просветительский проект, который проводится ежегодно с 2016 года. Целью фестиваля является укрепление творческих и дружеских связей писателей и читателей Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья; создание единого всероссийско-евразийского литературного пространства.
Участников фестиваля ждут литературные площадки, конференции, круглые столы, мастер-классы, практические занятия, конкурсные программы с литературными чтениями в жанрах поэзии и прозы.
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