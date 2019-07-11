Почта России рассказала о своей истории в серии журналов

Почта России выпустила девять журналов "Почтальоны России". В них отражена 300-летняя история одной из ключевых почтовых профессий, сделав это в доступной, развлекательной форме. Журнал будет интересен как школьникам, так и взрослым коллекционерам, отмечают в пресс-службе тюменского отделения.

Каждый выпуск посвящен почтальонам разных эпох, начиная с XV века. Особое место в коллекции занимает фронтовой почтальон. В журналах содержатся подробная историческая справка, множество интересных "почтовых" фактов и иллюстраций к ним. Также в каждом номере читатели найдут оригинальную настольную игру, либо выкройки эксклюзивных конвертов.

Тематика журнала выбрана не случайно. Практически ежедневно, не взирая на погоду, на улицы выходит более 100 тысяч почтальонов для доставки писем и газет клиентам по всей стране.

В рамках акции "Почтальоны удачи" журналы можно приобрести с небольшой скидкой, а также получить в подарок четыре билета моментальной лотереи.