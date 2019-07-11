Сбербанк и правительство Тюменской области договорились о совместном развитии цифрового здравоохранения

11:21 11 июля 2019
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Пресс-служба Сбербанка

Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Департамент здравоохранения Тюменской области подписали соглашение о проведении исследований по применению методов искусственного интеллекта в медицине, медицинских сервисах и страховых продуктах. 

"Сбербанк развивает нефинансовые сервисы в своей экосистеме. В 2017 году банк приобрел медицинский сервис DocDoc, который объединяет телемедицину, доставку лекарств, получение второго медицинского мнения и другие услуги. Взаимодействие с департаментом здравоохранения Тюменской области позволит нам реализовывать совместные региональные проекты в сфере телемедицины, обучения, геномики и роботизации с применением искусственного интеллекта", - рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. 

"Это соглашение и совместная работа для нас очень важны и перспективны. Это возможность разработать алгоритмы прогнозирования неблагоприятных исходов для человека за счет составления его портрета, который будет включать в себя как медицинские, так и немедицинские характеристики", - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Соглашением также предусматривается участие в конференциях и образовательных мероприятиях по презентации и продвижению совместных исследований и решений, отмечают в Сбербанке.

Теги: IT , медицина , правительство Тюменской области , Сбербанк
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