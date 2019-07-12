Тюменские семьи-долгожители получили медали "За любовь и верность"

Пятнадцать пар из Тюмени и Тюменского района, празднующие в этом году изумрудную, золотую и жемчужную свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности получили медали во Дворце бракосочетания в Тюмени.
Юбиляров поздравили представители администрации города и управления соцзащиты населения. В частности, заместитель председателя Тюменской гордумы Дмитрий Осипов вручил памятные медали семьям Кучевасовых, Кондратенко, Бакушиных, Гробовых, Ясковых.
"Семья - один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, незаменимый источник поддержки и опоры. Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека, - поздравил юбиляров Дмитрий Осипов.
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