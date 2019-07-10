Медцентр "Главное здоровье" внес свою лепту в рекорд по массовому чтению сказки "Конек-Горбунок"

Фото предоставлено организаторами акции

В столице Западной Сибири 29 июня во время проведения молодежного фестиваля "Жара" на площади 400-летия Тюмени установили рекорды России и мира по непрерывному массовому чтению сказки "Конек-Горбунок". Знаменитое произведение Петра Ершова прочитали в течение 2,5 часов 1260 тюменцев и гостей города.

Организаторами акции выступили: компания Digital Technology, ТРО "Опора России", ТООО ГРиС "Созидание", при поддержке Правительства Тюменской области. Помощь в организации оказал первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье". Сотрудники центра также приняли непосредственное участие в массовом прочтении сказки.

Чтецы передавали книгу из рук в руки, произнося по одной строчке из легендарного произведения.

Представитель международного агентства регистрации рекордов INTERRECORDS Максим Прудников зафиксировал два рекорда и вручил соответствующие сертификаты главе Тюмени Роману Кухаруку и руководителю регионального отделения "Опоры России", депутату Тюменской областной думы Эдуарду Омарову.

Все участники рекорда получили сертификаты по электронной почте с персональной скидкой от медицинского центра "Главное здоровье".

Тюменская область - родина великого сибирского сказочника Петра Ершова, его сказка "Конек-Горбунок" переведена на 27 языков мира и напечатана общим тиражом 7 миллионов экземпляров. В 2019 году произведению исполняется 185 лет, а образ Конька-Горбунка стал туристическим символом Тюменской области.