Семьи приглашают принять участие в творческом конкурсе "Городские цветы"

Семейный конкурс "Городские цветы" стартовал в Доме культуры и творчества "Торфяник". Семьи смогут изготовить уличную композицию из природных материалов и получить призы. Прием заявок продлится до 25 июля, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

К участию в конкурсе приглашают семьи, семейный группы и клубы областной столицы. Главные требования к творческой композиции – размер не менее одного и не более двух метров в высоту, установленная на своей подставке и изготовленная в ярком стиле из природного материала.

Организаторы конкурса предупреждают: категорически запрещено использование в работе живых цветов и свежих овощей – такие работы приниматься не будут. Торжественное подведение итогов и награждение победителей пройдет 26 июля. Победителям достанутся ценные призы.

Заявки участников принимаются в оргкомитет конкурса до 25 июля 2019 года по адресу: Тюмень, ул. Малышева, 26, кабинет 201 или на электронный адрес dktorfjanik@mail.ru с пометкой городские цветы. Уточнить интересующие подробности можно у Анастасии Бараковских по телефону 8 (3452) 458-328.