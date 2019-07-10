Радио тюменской "Ребячки" можно слушать на Android и iOS

Мобильное приложение "Радио "Ребячья республика" доступно не только на Android, но и на iOS. Разработчиками выступила компания "Russian soft". Создание приложения сделало значимый шаг в развитии детской журналистики и радиовещания.

Приложение позволяет производить запись эфира, настройку качества звучания и установку сигнала в качестве будильника. Скорость интернета не имеет значения.

В эфир радиостанции помимо обязательных образовательных и развлекательных программ выходят информационные передачи из детских центров Ассоциации и филиалов АНО ОДООЦ "Ребячья республика". Практически каждый ребёнок смены может стать героем или автором собственной радиопередачи в жанре репортажа, отчета, опроса или блиц-интервью.

Главный редактор радиостанции Андрей Ковалев:

Слоганом радио "Ребячья республика" служит фраза "Свобода. Равенство. Детство", где свобода заключается в выборе тем и программ, равенство – в возможности говорить наравне со взрослыми, ну, а детство – это беззаботная пора и абсолютная мечта для всех, в том числе и для родителей.

В эфир радио выходит цикл программ для родителей "Обычные необычности". Они могут задать вопросы, связанные с организацией и проведением смен в детских центрах и получить на них ответы от специалистов. Медиасопровождение позволяет оперативно информировать целевую аудиторию о всех достижениях и свершениях, новинках и инновациях в отрасли детского отдыха и оздоровления Тюменской области, отмечают в департамента социального развития.

Детская радиостанция "Ребячья республика" ежедневно вещает в тюменском радиоэфире на волне 89,2 FM.