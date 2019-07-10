MassOnClub Тюмени играючи объединил экологию и благотворительность

Встреча благотворительного интеллектуального #MassOnClub по традиции прошла в первый вторник июля в бизнес-отеле "Евразия". Темой вопросов для участников интеллектуальной битвы стала переработка отходов.

В игре приняли участие три команды. Организаторы порадовали гостей интересными интеллектуальными вопросами на тему экологии, которые подготовил генеральный директор Тюменского завода полимерных изделий Владимир Кайда.

Команды по очереди называли номер вопроса, после его озвучивания ведущим, на обсуждение вариантов ответа отводилось 60 секунд. Вопросы с чёрным ящиком гостям выпали два раза подряд. В первом чёрном ящике оказалась пластиковая бутылка Кока-Колы, которая в прошлом веке заменила привычный для всех формат стеклянной тары. Второй вопрос был связан с гусеницами восковой моли, поедающими воск в ульях пчёл. Команды участников должны были дать ответ, что же необычного смогли переработать эти гусеницы. Ответом на столь интересный вопрос оказался пластиковый пакет.

Во время перерыва участники могли порадовать себя горячими напитками и вкусными закусками от отеля "Евразия", обсудить вопросы интеллектуальной битвы, а также заслушать отчет о расходовании средств, собранных на предыдущих встречах #MassOnClub, ведь все деньги с билетов за участие идут на счет Тюменского отделения "Российского детского фонда".

Собственник бизнес-отеля "Евразия" и соорганизатор #MassOnClub Светлана Раца:

Бизнес-отель "Евразия" является гостеприимной площадкой для многих мероприятий. На протяжении 8 лет мы работаем в сотрудничестве с Российским детским фондом, чья адресная благотворительная помощь направлена на поддержку многодетных семей юга Тюменской области. В "масонах", для которых отель открывает двери каждый первый вторник месяца, мне нравится, что игра в себе соединяет, с одной стороны, smart-благотворительность, с другой, - тренинг для игроков. Тут и практика мозгового штурма, и эмоционального интеллекта, и навыков вести диалог, стресс-менеджмент. Предприниматели встречаются с новыми людьми, обмениваются контактами, знакомятся, рассказывают о своих делах.

Светлана Раца отметила, что благотворители из Российского детского фонда всегда отчитываются о том, куда на что израсходованы собранные деньги, кому оказывается помощь. Сомнений, что эти деньги доходят до своих юных адресатов, ни у кого не возникает.

К финалу две из трёх команд подошли с равным количеством очков. Победителя определили по скорости ответа на поставленный вопрос. В финальной битве победу одержала команда “Номер 1”, представляющая пластик.

"Наша команда 2 балла не дотянула до победы в интеллектуальной битве, зато мы победили в экологическом соревновании, - рассказывает игрок команды "Стекло", депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Участники клуба две недели до игры собирали пластиковые крышечки от бутылок и косметики, чтобы перед игрой передать их на утилизацию главному гостю игры - гендиректору завода полимерных изделий ладимиру Кайде. Очень радует возможность помочь природе стать чище".

Следующая игра "масонов" состоится 13 августа. Ее темой станет искусство сомелье и непростая история виноделия.

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Фото Ильи Гарипова.

Илья Гарипов