Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе.

Концерт "Stage Band" (16+)

Для всех ценителей джаза — инструментальная программа от музыкального коллектива "Stage Band". Вечер будет посвящён музыке Майлза Дэвиса, американского джазового трубача и бэнд-лидера, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки XX века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн.

Когда: 9 июля в 19:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный

Мозгобойня

Командная интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке. Участников ждёт 7 оригинальных раундов по 7 вопросов в каждом. Подробности и запись здесь.

Когда: 9 июля мая в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Летний театрально-танцевально-образовательный проект

Тебя ждут лекции о современном театре, а так же читки, спектакли и перформансы под открытым небом. Требуется регистрация по ссылке. Слушай лекцию от члена ассоциации театральных критиков России — Александрины Шаклеевой. А после — на читку пьесы, на которую запрещен вход до 18 лет.

Когда: 9 июля в 18:00 и 10 июля в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Участие бесплатно!

Искристый набережник (16+)

Здесь можно петь, подпевать, играть на музыкальных инструментах, плясать, читать стихи, делиться радостью с другими и просто наслаждаться творческой уютной атмосферой. Мероприятие состоится при теплой и солнечной погоде.

Когда: 10 июля в 20:00

Где: главный ярус набережной Туры, у памятника Берингу

Участие бесплатно!

"Квиз, плиз!" на тему "Кино и музыка" (18+)

Гостей вечера ждёт командная интеллектуально развлекательная игра на тему музыки и кинематографа. В команде могут быть от 2 до 9 участников. Требуется регистрация тут, подробности здесь.

Когда: 10 июля в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Показ фильма "Матрица: Перезагрузка" (16+)

Вторая часть культовой трилогии от тогда еще братьев Вачовски. Борцы за свободу Нео, Тринити и Морфеус продолжают руководить восстанием людей против Армии Машин. Для уничтожения системы репрессий и эксплуатации они вынуждены прибегнуть не только к арсеналу превосходного оружия, но и к своим выдающимся навыкам. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 10 июля в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Показ фильма "Достучаться до небес" (16+)

Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы.

Когда: 10 июля в 21:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Органистка из Германии Анна Шамнэ (6+)

Органистка, лауреат международных конкурсов исполнит произведения Баха, Букстехуде, Фробергера, Мендельсона, Брамса. Места бронируй заранее по номеру: 8 (905) 826-85-21.

Когда: 10 июля в 19:00

Где: тюменский католический храм им. Святого Иосифа (ул. Ленина, 7)

Стоимость: 300 рублей

Sensual Party (18+)

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 10 июля с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Участие бесплатно!

Игротека от магазина "Мосигра" (12+)

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.

Когда: по средам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 14:00 до 17:00

Где: по средам в пиццерии "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2) по воскресеньям в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

Участие бесплатно!

Сплавы на байдарках в Тюмени (3+)

Это мероприятия для тех, кто отдохнуть от городской суеты и поучаствовать в сплаве без отпусков и отгулов - прямо в черте города Тюмени: от моста Влюбленных или в деревне Метелево. На сплаве проводится обучение, уровень подготовки не важен. Подробности и запись тут.

Когда: по средам, субботам и воскресеньям

Где: у моста Влюбленных или в деревне Метелево

Стоимость: от 1000 рублей

День студента в картинг-центре "Live Drive" (6+)

Приходи сам и приводи друзей в LiveDrive за нереально крутыми эмоциями и адреналином. Студенческий только не забудь. Подробности по телефону: 662-516.

Когда: каждый четверг

Где: картинг-центр "LiveDrive" (ТРЦ "Солнечный", 4 этаж)

Стоимость: 350 рублей (для студентов)

Вечерняя экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь…. Автобус" (12+)

Тюменцам предлагают посетить старинные кварталы города: Тычковку, Сараи и Потаскуй, пройтись по Ямской слободе, полюбоваться на вечерние огни набережной и Моста Влюбленных, освещение классических архитектурных форм Тюменского драматического театра.

Ты узнаешь, как в нашем городе развлекалось купечество, кого называли "парижанами", когда здесь появились первые автомобили, светофоры и автобусы. Обзорное экспресс-путешествие будет интересно и гостям Тюмени, и её жителям. Подробности и запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 (929) 266-73-72.

Когда: 13 июля в 21:00

Где: старт экскурсии от остановки "Набережная"

Стоимость: 200 рублей за 1 этаж, 300 рублей за 2 этаж (дети до 14 лет на втором этаже – 200 рублей)

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