Сертификат на сплав на байдарке разыгрывает "Афиша Тюмень"

16:59 08 июля 2019
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Фото: Афиша Тюмень

На своей странице в социальной сети ВКонтакте "Афиша Тюмень" запустила розыгрыш сертификата на сплав на байдарке с Клубом Активного туризма (КАТ). 

Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи и при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под постом в группе "Афиша Тюмень". Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H 

22 июля победителя конкурса, выполнившего все условия, выберет генератор случайных чисел. 

Счастливчик получит сертификат на две персоны. 

Внимание! Воспользоваться сертификатом от Клуба Активного Туризма - КАТ можно будет до сентября.

В Тюмени теперь можно любоваться красотами города с необычного ракурса и пользой для своего здоровья. Клуб Активного Туризма предлагает жителям города заняться одним из увлекательнейших видов спорта - спортивным туризмом. 

Мероприятия проводятся различного формата: 

- 3-х часовая прогулка в районе моста "Влюбленных";

- однодневный сплав 8-9 час. протяженностью 20 км. по территории города с горячим обедом;

- сплав с ночевкой, участники обеспечиваются снаряжением.

Подробности тут.

Теги: розыгрыш
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