Сертификат на сплав на байдарке разыгрывает "Афиша Тюмень"

На своей странице в социальной сети ВКонтакте "Афиша Тюмень" запустила розыгрыш сертификата на сплав на байдарке с Клубом Активного туризма (КАТ).
Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи и при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под постом в группе "Афиша Тюмень". Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H
22 июля победителя конкурса, выполнившего все условия, выберет генератор случайных чисел.
Счастливчик получит сертификат на две персоны.
Внимание! Воспользоваться сертификатом от Клуба Активного Туризма - КАТ можно будет до сентября.
В Тюмени теперь можно любоваться красотами города с необычного ракурса и пользой для своего здоровья. Клуб Активного Туризма предлагает жителям города заняться одним из увлекательнейших видов спорта - спортивным туризмом.
Мероприятия проводятся различного формата:
- 3-х часовая прогулка в районе моста "Влюбленных";
- однодневный сплав 8-9 час. протяженностью 20 км. по территории города с горячим обедом;
- сплав с ночевкой, участники обеспечиваются снаряжением.
Подробности тут.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru