Сертификат на сплав на байдарке разыгрывает "Афиша Тюмень"

Фото: Афиша Тюмень

На своей странице в социальной сети ВКонтакте "Афиша Тюмень" запустила розыгрыш сертификата на сплав на байдарке с Клубом Активного туризма (КАТ).

Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи и при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под постом в группе "Афиша Тюмень". Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

22 июля победителя конкурса, выполнившего все условия, выберет генератор случайных чисел.

Счастливчик получит сертификат на две персоны.

Внимание! Воспользоваться сертификатом от Клуба Активного Туризма - КАТ можно будет до сентября.

В Тюмени теперь можно любоваться красотами города с необычного ракурса и пользой для своего здоровья. Клуб Активного Туризма предлагает жителям города заняться одним из увлекательнейших видов спорта - спортивным туризмом.

Мероприятия проводятся различного формата:

- 3-х часовая прогулка в районе моста "Влюбленных";

- однодневный сплав 8-9 час. протяженностью 20 км. по территории города с горячим обедом;

- сплав с ночевкой, участники обеспечиваются снаряжением.

Подробности тут.