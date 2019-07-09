В Тюменском районе пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюменском районе полиция ведет поиски без вести пропавшего Альберта Жуланова. 81-летний мужчина 4 июля ушел из дома в СНТ "Мичуринец-2" в поселке Боровском, до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 75–80 лет, рост 165–170 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, волосы седые средней длины, глаза серого цвета.

Был одет: куртка и рубашка темного цвета, спортивные брюки черного цвета с белыми полосками по бокам, галоши черного цвета.

Особые приметы: на левой руке над большим пальцем татуировка в виде якоря, страдает потерей памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Альберта Жуланова, просят сообщить в МО МВД России "Тюменский" по телефонам: (3452) 30-02-02, 30-13-67 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-727, 793-638, дежурная часть: (3452) 793-023.