Деньги от детского спектакля о Тюмени пойдут на восстановление мастерской Шитовых

13 июля театральный центр "Космос" приглашает зрителей на спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень". Вход свободный, но каждый может оставить сумму, которую считает подходящей. Все собранные средства пойдут на восстановление мастерской реставраторов Шитовых, которая пострадала от пожара в апреле. Начало спектакля в 11 часов, регистрация тут.

"Калейдоскоп историй" — это детский спектакль о Тюмени в жанре настольного иллюстративного представления от театра теней "Ключ от сказки". При постановке его создатели опирались на произведение краеведа и журналиста Елены Дубовской "Незабытая Тюмень". В основе спектакля лежит история о Маше и Вове, которые вместе со зрителями путешествуют по Тюмени прошлого века, оказываясь в местах, о которых раньше даже не слышали, и знакомясь с ключевыми фигурами в истории города.

После выхода из зрительного зала представление не завершается: каждому вручается специальный маршрут по Тюмени. По нему можно прогуляться всей семьей, оживить истории и своими глазами посмотреть на места, о которых рассказывали на спектакле.

"Сценография постановки — это книга с объемными картинками. Открывается первая страница — и Вова с Машей оказываются в Дунькином саду, на второй странице узнают историю мостов через Туру, на третьей — об Александровском реальном училище, и заканчивают путешествие на Царской пристани. Юным зрителям рассказывают, что в Тюмени сохранилось много старинных зданий. И что историю города может изменить каждый человек, — рассказала режиссер спектакля Юлия Кувшинова.

Сразу после постановки состоится творческая встреча с художником-реставратором Святославом Шитовым, на восстановление мастерской которого пойдут все собранные средства. Он расскажет зрителям об особенностях деревянной резьбы Тюмени и Сибири, поделится информацией о том, где ее встретить в Тюмени и как сохранить.

Благотворительный показ спектакля пройдет в рамках летней кампании "Искусство вкусно" театрального центра "Космос". В нее также войдут открытые лекции, читки, мастер-классы и концерты.