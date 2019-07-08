Как обезопасить ребенка от бытовых травм?

Случаи бытового травмирования детей – не редкость. Ребенок познает мир, и естественный интерес порой толкает его на опасные действия. МЕДИНФО 72 призывает родителей быть внимательными в вопросах безопасности своих детей и не оставлять их без присмотра.

Чтобы минимизировать риски, рассмотрим несколько опасных факторов. Первый касается мелких предметов, батареек, магнитов – такие вещи должны храниться в недоступном для детей месте, их проглатывание может привести к летальному исходу.

Особая осторожность должна соблюдаться с мелкими предметами, особенно батарейками, которые в диаметре 20 мм и более, поскольку выше вероятность, что они застрянут в пищеводе ребенка. Проглоченная литиевая батарейка, к тому же, может генерировать электрический ток от контакта с жидкостями в желудке. Это может привести к серьезным повреждениям, а, следовательно, потребуется неотложная медицинская помощь и незамедлительное ее извлечение.

Если ребенок проглотил мелкую деталь или кнопочную батарейку, необходимо немедленно обратиться в скорую неотложную помощь. В случае с батарейкой не позволяйте вашему ребенку пить или есть, пока рентген не определит наличие батарейки. Если имеется упаковка от игрушки, мелких предметов, батареи или непосредственно само устройство или игрушка, часть которого была проглочена ребенком, их нужно взять с собой, поскольку это поможет врачу идентифицировать проглоченный предмет, тип батареи или мелкой детали, ее химический состав.

Второе важное правило: при покупке обращайте внимание на внешний вид, функциональность и маркировку предметов. Игрушка и съемные детали, предназначенной для детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути. Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка. На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной группы.

Опасными для детей могут быть различные поверхности, мебель и бытовая техника. По международной статистике 34% детей залезают на мебель. Если шкаф, тумба, комод, телевизор, другая мебель или бытовая техника, тяжелые или бьющиеся предметы интерьера доступны детям, не устойчивы или не закреплены, есть риск травмирования детей. Чаще всего получают травмы дети возрастной категории от 3 до 5 лет, однако статистика происшествий показывает, что пострадать могут даже младенцы. Каждые две недели один ребенок погибает от падения на него мебели, телевизора и другой техники.

Внимание родителя — лучшая защита ребенка!