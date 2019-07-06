Тюменские аграрии убирают первый урожай

Первый урожай ранних овощей уже убирает на своих полях тюменская агрофирма КРиММ (Упоровский район). Урожайность капусты составила 60 тонн с гектара, рассказали в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора предприятия, показатель высокий. Погода в регионе переменчивая, поэтому приходится предпринимать дополнительные усилия для сохранения растений. Чтобы добиться такого результата, пришлось укрыть 10 гектаров капусты легким, дышащим материалом, который обеспечил надежную защиту от утренних заморозков.

Первую продукцию начал выдавать и новый завод по переработке картофеля.