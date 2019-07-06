Врачи советуют тюменцам загорать с осторожностью

Длительное пребывание на солнце может негативно сказаться на коже. Как уберечь себя от солнечных ожогов и рисков развития меланомы, рассказала заведующая ожоговым отделением тюменской ОКБ №1 Александра Полякова.

"Точной статистики нет, но за лето несколько обращений бывает – в основном это тюменцы, которые отдыхали в жарких странах. У всех легкие ожоги – 1 степени, которые проявляются в виде покраснения. Госпитализация таким пациентам не требуется, а лечение назначается симптоматическое", - отмечает она.

Врач напомнила, что загорать рекомендуется в часы, когда солнце не в зените: с утра до 12 часов и после 16-17 часов. Принимать солнечные ванны необходимо постепенно – увеличивая день ото дня время пребывания на солнце. Даже несмотря на то, что отпуск у тюменцев в жарких странах часто непродолжительный, не стоит забывать о головных уборах, особенно для детей.

Если вы все же чувствуете солнечный ожог, то лечит его нужно по симптомам. Можно осторожно охлаждать пораженные участки кожи, наносить специальные средства после загара. Если ожог сильный – то можно применять мазь с анальгетиком.

Дерматологи напоминают тюменцам и о мерах профилактики меланомы: постарайтесь максимально ограничить время пребывания на солнце, особенно в обеденные часы; находясь под прямыми солнечными лучами, обязательно используйте солнцезащитный крем с фактором защиты не меньше 30. Надевайте головной убор с широкими полями и большие солнечные очки, стекла которых поглощают не менее 99% УФ- лучей и обеспечивают наилучшую защиту глаз и кожи вокруг них. Не увлекайтесь посещениями солярия. УФ-излучение в соляриях совсем не безвредно, так как лампы излучают УФ-А и УФ-В лучи, и могут привести к развитию рака. И обязательно регулярно проверяйте состояние ваших родинок. Если у вас возникли сомнения, обратитесь за консультацией к дерматологу.