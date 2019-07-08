Тюмень перешла в 30-ку конкурса "Город России"

Фото: Алексей Перетягин

Тюмень участвует в конкурсе "Город России" вместе с 82 другими населенными пунктами страны. В настоящее время областная столица находится на 29-ом месте, набрав 5,1 тыс. голосов. Итоги будут подведены к концу года.

Ханты-Мансийск находится на 16 месте, а Салехард – на 54-ом месте. В тройке лидеров на данный момент разместились Чебоксары, Владивосток и Нальчик. Замыкают рейтинг Кызыл, Якутск и Грозный, пишет "Вслух.ру".

Конкурс продлится до конца года. Проголосовать за любимый город достаточно просто, не нужна регистрация. Достаточно собрать картинку и подтвердить выбор. Голосование бесплатное, с одного ip-адреса принимается один голос в сутки на сайте город-россии.рф.

Напомним, по итогам 2018 года Тюмень заняла на 31 месте. Сам конкурс проводится с 2012 года. Именно тогда был зафиксирован самый высокий результат – 7 место.