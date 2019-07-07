Тюменский театр комедийной импровизации BreakFastBand отпразднует день рождения

Источник: МТЦ "Космос"

Театр комедийной импровизации BreakFastBand покажет бесплатное шоу 11 июля в честь своего дня рождения. Приглашения получат первые 100 человек, которые пройдут регистрацию. Они же смогут узнать, где пройдет показ, так как пока место держится в секрете.

BreakFastBand появился в Тюмени в 2017 году и стал одним из первых театров, который устраивает импровизационные шоу. У них нет заранее подготовленного сценария, все ситуации и обстоятельства, в которых окажутся актеры на сцене, выбирают сами зрители.

За два года BreakFastBand провели более 50 шоу в Тюмени, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Муравленко, Тобольске, Нижневартовске и Нягани. Осенью 2018 коллектив организовал в Тюмени всероссийский фестиваль комедийной импровизации Theater Games 2.0, участниками которого стали 16 команд со всей страны.

Тюменский коллектив прошел отбор в первый сезон проекта "Импровизация.Команды" от Comedy Club Production. Весной 2019 года BreakFastBand выиграли в конкурсе проектов "Цех", получив поддержку департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области на проведение лиги комедийной импровизации Just improv — соревнования творческих коллективов в формате короткой импровизации (short form improv), пишет "Мой портал".

Праздничное шоу состоится 11 июля в 19:00, регистрацию можно пройти тут.