Тюменки в декрете могут пройти курсы повышения квалификации

Тюменки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут пройти курсы повышения квалификации и получить востребованную специальность в рамках обучающих программ Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Уже сейчас ведется набор в группы по таким направлениям, как "Ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы Гранд Смета", "Система автоматизированного проектирования AutoCad", "Портной". Возможна запись на повышение квалификации по направлениям "Бухгалтерский учет", "Мастер бровист", "Мастер по маникюру", "Флорист", "Швея" и другим, пишет "МегаТюмень".

Чтобы попасть на бесплатное обучение, женщине требуется зарегистрироваться в центре занятости населения и предоставить документы: заявление, паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий, свидетельство о рождении ребенка, документ об образовании, заверенную копию приказа с места работы, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. После регистрации нужно обратиться в отдел профессионального обучения, где специалисты предоставят полную информацию о предлагаемых к обучению специальностях, а также сроках обучения.