В Тюменском офтальмологическом диспансере успешно оперируют пациентов с катарактой

Около 700 пациентов с диагнозом катаракта успешно прооперировали в Тюменском областном офтальмологическом диспансере с начала 2019 года. Повышение качества жизни людей с нарушениями зрения – один из пунктов на пути реализации нацпроекта "Демография".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, катаракта поражает каждого шестого человека старше 40 лет и подавляющую часть населения – к 80-ти годам. Тюменцы с таким диагнозом могут получить необходимую медицинскую помощь по профилактике и лечению заболевания в областном офтальмологическом диспансере.

"В нашем хирургическом отделении проводится весь спектр высокотехнологичных операций. Мы внедряем в практику большинство эффективных методов лечения и можем оказывать микрохирургическую помощь пациентам при всех видах катаракт: возрастной, травматической, осложненной. Это возможно благодаря современному оборудованию и слаженной работе коллектива", – отметил заведующий хирургическим отделением медучреждения, врач-офтальмолог Андрей Макаров.

Во время операции хирурги имплантируют пациенту эластичные интраокулярные линзы премиум-класса ведущих мировых фирм. Благодаря им пациенты смогут хорошо видеть на дальних расстояниях (вблизи, на средних дистанциях и вдаль) и уменьшить или вообще устранить необходимость в ношении очков. Острота зрения восстанавливается уже на следующие сутки после операции.

Операция безболезненна, без повреждения чувствительных внутриглазных структур. Кроме того, ложиться в больницу не нужно: все хирургические вмешательства проходят в режиме амбулаторной хирургии "одного дня". Восстановительный период после операции в домашних условиях проходит быстро и легко.