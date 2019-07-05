В Тюменском районе в выходные отпраздуют Сабантуй

Районный национальный праздник "Сабантуй" пройдет в деревне Тураева. На праздник приглашают всех, независимо от национальности, возраста и вероисповедания.
Делегации из Андреевского, Боровского, Ембаевского, Каскаринского, Новотарманского, Салаирского, Червишевского и Чикчинского муниципалитетов покажут изделия своих мастеров, пригласят на национальное подворье, батыры посостязаются в национальной борьбе "Корэш", гиревом спорте, а также в перетягивании каната.
На площадках национальных игр можно будет испытать ловкость и удачу: попробовать разбить горшок с закрытыми глазами, сразиться мешками, сидя на бревне, подняться по гладкому столбу как можно выше и получить за это приз, или пройти по наклонному столбу.
В этом году впервые откроется павильон "Страна сказок". Здесь можно будет познакомиться с творчеством тюркских народов, посмотреть на главных сказочных персонажей или сфотографироваться с ними в специальной фотозоне. А для самых любознательных проведут викторину на знание татарских сказок.
Подкрепиться шашлыком, поесть медовый чак-чак и попить крепкого чаю можно будет в течение всего Сабантуя. Заскучать не дадут зрелищные скачки и выступления творческих коллективов и исполнителей Тюменского района. Начало праздника в 11:00.
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