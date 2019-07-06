Тюменские пенсионеры могут обратиться за помощью к психологам по телефону

Представители старшего поколения Тюменской области имеют возможность бесплатно обратиться за психологической помощью и поддержкой к квалифицированным специалистам, рассказали в пресс-службе губернатора.
В рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" с 11 марта 2019 года в областном геронтологическом центре начал свою работу телефон доверия для людей старшего поколения. На 27 июня 2019 года на телефон поступило около 300 обращений.
Как отмечают специалисты, основные проблемы, с которыми обращаются пожилые люди и их родственники – это конфликтные ситуации с ближним кругом (семьей, друзьями, соседями), одиночество, потеря социальных контактов, депрессивное состояние.
Важность того, что у граждан пожилого возраста появилась возможность заявить о своей проблеме, отмечает психолог, непосредственно работающая на телефоне доверия: "телефонный звонок позволяет за анонимностью "спрятать" свой страх быть непонятым. Некоторые выговариваются и уже это является помощью, кто-то после звонка приходит к нам на личный прием, а кому-то в процессе разговора удается найти выход из, казалось бы, патовой ситуации".
Звонок бесплатный и анонимный. Время работы телефона: с 8 до 16 часов в будние дни.
В процессе доверительной беседы консультанты окажут поддержку, помогут найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства. Обратиться за советом и помощью смогут не только пожилые люди, но и их родственники.
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