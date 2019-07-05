Учебно-практический центр "Эксперт" - место, где становятся настоящими педагогами и наставниками

Фото: Учебно-практический центр «Эксперт»

В профессию педагога часто идут по зову сердца, многие мечтали об этом с детства. Но случается и так, что молодые специалисты разочаровываются в работе и уходят в другие сферы деятельности. Для тех, кто мечтает стать успешным педагогом, преодолеть трудности и выйти на новый уровень, в Тюмени создан учебно-практический центр "Эксперт".

Основателем организации является президент региональной ассоциации детских развивающих центров Марина Бакулина. Много лет назад она открыла в Тюмени детский развивающий центр "Ступеньки", который помог многим семьям с детьми, в том числе, с особенностями развития. Со временем стало очевидно, что воспитание здорового подрастающего поколения требует разностороннего подхода: работать нужно не только с детьми, но и с педагогами.

"Особенностей в поведении и развитии детей становится всё больше, а педагогов, умеющих работать с такими детьми, – меньше. Обычных знаний уже не хватает, а классическое образование перестроиться еще не успело. Нужны не просто знания из учебников по педагогике, но непременно требуются семинары от врачей и нейропсихологов. В центре "Эксперт" мы помогаем педагогам стать специалистами, отвечающими запросу времени", - отметила Марина Бакулина.

Обучение в центре "Эксперт" - не ради галочки. Сюда приходят те, кто осознанно настроен постигать педагогическое мастерство, помогать детям, быть успешным и ценным специалистом.

"Особенно это важно для молодых специалистов. Они часто идут в профессию из-за любви к детям, но совсем не готовы к трудностям, преодолевать которые их не учили. И они выгорают. И уходят из педагогики. С нашей помощью они могут стать сильнее, вырасти в настоящих педагогов и наставников", - говорит основательница центра.

Подробно с программами обучения в учебно-практическом центре "Эксперт" можно ознакомиться на официальном сайте организации. Следить за новостями и объявлениями, а также обмениваться опытом и впечатлениями педагоги могут на странице центра "ВКонтакте".