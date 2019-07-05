В Тюменской области объединяют колледжи

В регионе решили укрупнить несколько колледжей для усовершенствования системы управления подготовкой кадров и концентрации материальных и кадровых ресурсов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В области к 1 сентября появится колледж производственных и социальных технологий создается за счет объединения лесотехнического техникума и Западно-Сибирского государственного колледжа. Его студенты смогут отрабатывать навыки на учебно-производственном предприятии, которое планируется создать в ближайшее время. Также новый колледж будет региональной площадкой развития инклюзивного профессионального образования.

К колледжу транспортных технологий и сервиса присоединяется колледж водного транспорта. Будет создано единое отраслевое учреждение, в котором сосредоточат все направления по единому профилю подготовки:железнодорожный, автомобильный, речной, морской транспорт и логистика.

К агротехнологическому колледжу Ялуторовска присоединится Заводоуковский агропромышленный техникум. Центром единого образовательного комплекса подготовки кадров в сфере сельского хозяйства станет Ялуторовск. В Заводоуковске, Нижней Тавде и посёлке Коммунар Исетского района будут работать его отделения. В объединенном колледже продолжит работу центр непрерывного аграрного образования, который является базовой ресурсно-методической площадкой программ аграрного профиля, включая профессиональную подготовку школьников и взрослого населения.

Всё это создаст оптимальные условия для дальнейшей реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" в рамках национального проекта "Образование". Появятся более широкие возможности для открытия новых профессий и специальностей из перечня наиболее востребованных и перспективных топ-50.

В департаменте образования и науки Тюменской области отмечают, что преподавательский состав ссузов не сократится, кадровые изменения коснутся административно-управленческого персонала. Высвободившиеся средства пойдут на развитие учреждений.

Реорганизация техникумов и колледжей завершится до 15 сентября. Студенты продолжат обучение уже в реорганизованных учебных заведениях.

Приемные комиссии и сайты колледжей и техникумов продолжат работать в традиционном режиме, сохраняются все установленные цифры приема и направления подготовки специалистов. Более того, бюджетных мест на востребованные специальности в этом году станет почти на 300 больше.