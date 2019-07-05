Студсовет Тюмени собирает канцелярию для иркутских школьников

12:00 05 июля 2019
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pixabay.com

Любой неравнодушный житель Тюмени и области может помочь пострадавшим при наводнении в Иркутской области школьникам и их семьям. К началу нового учебного года  Студенческий совет Тюменской области и студентка ТИУ Кристина Проничева собирают чистые тетради, ручки, карандаши, альбомы и многое другое. В конце августа Уристина увезет всё собранное в родной город Тулун Иркутской области.

Канцелярские принадлежности принимается в Студенческом центре Тюменской области по адресу: улица Семакова, 21 с 3 июля по 20 августа.

Теги: благотворительность , инициативы , Иркутск , студенты
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