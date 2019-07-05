Сто тюменских IT-специалистов примут участие в 36-часовом хакатоне "Цифрового прорыва"

6 и 7 июля в ТюмГУ более 100 тюменских разработчиков, дизайнеров и программистов примут участие в региональном очном хакатоне конкурса "Цифровой прорыв".

На протяжении 36 часов конкурсанты будут генерировать решения и разрабатывать прототипы цифровых продуктов для решения актуальных задачи в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, госуправления, транспорта и логистики.

Цель конкурса - выявить и раскрыть потенциал специалистов в сфере цифровых технологий, в частности IT, дизайн и управление проектами.

Организаторами хакатона в Тюменской области являются департамент информатизации и Тюменский государственный университет. Экспетами выступят 25 представителей крупных тюменских компаний, Центра информационных технологий, департамента жилищно-коммунального хозяйства, департамента информатизации, "Тюменьгортранса", ТюмГУ, компании Brebens Development, ПАО "Ростелеком", "Cinit Group", CODDY, ООО "Интеллектуальная транспортная система" и другие.

Конкурс является одним из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей" наряду с проектами "Лидеры России", "Я – профессионал", "Мой первый бизнес", "Российская студенческая весна" и проводится в рамках выполнения задач по национальному проекту "Цифровая экономика".