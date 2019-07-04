МегаФон #1 по числу объектов связи и скорости в сети

МегаФон

МегаФон лидирует по числу базовых станций в России. У оператора более 238 тысяч объектов связи, из них почти сто тысяч стандарта 4G. Это значительно превышает аналогичные показатели конкурентов.

Сигнал пришел даже в самые удаленные места. Например, базовые станции оператора можно встретить на Полюсе холода, где температура – 68 градусов ниже нуля, на берегу Ледовитого океана - в вахтовом поселке Сабетта, и даже на космодроме Восточный вблизи места запуска ракет.

Статус МегаФона как инфраструктурного лидера с самым большим покрытием сети и высокой скоростью передачи данных подтверждает и Ookla. Эта международная компания провела исследование почти 8 миллионов замеров в приложении SpeedTest, и пришла к выводу – у МегаФона самый быстрый мобильный интернет в России. Средняя скорость скачивания превысила 25,94 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных – 11,59 Мбит/с.

Это позволяет абонентам быстрее скачивать видео, фото, общаться в интернете и передавать файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве "весит" порядка 700 Мб, клиенты МегаФона на скорости в 25 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр будет идти без задержек.

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, тюменцы по интересу к сети 4G и быстрому интернету – в числе первых. Всего за год число абонентов с LTE в смартфонах и планшетах в области стало в 1,5 раза больше. Чтобы сеть справлялась нагрузкой, а интернет "летал", оператор уже запустил новые базовые станции в Тюменской области.