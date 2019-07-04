В Тюмени создадут новые пункты "Скорой помощи"

Бригады "Скорой помощи" в экстренных ситуациях, при угрожающих жизни состояниях должны доезжать до пациентов в течение 20 минут. Однако в Тюмени еще есть районы,куда невозможно оперативно добраться из-за отдаленности места его нахождения, загруженности дорог. Росту интенсивности загрузки бригад способствует и развитие жилищного строительства как в городе, так и за его чертой.

Для решения этой проблемы губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита на областную Станцию скорой помощи поручил подобрать модули или свободные помещения для дислокации бригад скорой помощи в тех районах города, где на нет подстанций. По мнению главы региона такие пункты, где будут находиться автомобили и дежурные врачи, должны появиться в Матмасах и на Мысу.

Улучшить ситуацию по оказанию экстренной помощи поможет и обновление автопарка: в 2019 году регион для службы дополнительно закупит 35 машин скорой помощи, сообщается на сайте правительства.