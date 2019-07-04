В Тюмени создадут новые пункты "Скорой помощи"

14:58 04 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Бригады "Скорой помощи" в экстренных ситуациях, при угрожающих жизни состояниях должны доезжать до пациентов в течение 20 минут. Однако в Тюмени еще есть районы,куда невозможно оперативно добраться из-за отдаленности места его нахождения, загруженности дорог. Росту интенсивности загрузки бригад способствует и развитие жилищного строительства как в городе, так и  за его чертой.

Для решения этой проблемы губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита на областную Станцию скорой помощи поручил подобрать модули или свободные помещения для дислокации бригад скорой помощи в тех районах города, где на нет подстанций. По мнению главы региона такие пункты, где будут находиться автомобили и дежурные врачи, должны появиться в Матмасах и на Мысу.

Улучшить ситуацию по оказанию экстренной помощи поможет и обновление автопарка: в 2019 году регион для службы дополнительно закупит 35 машин скорой помощи, сообщается на сайте правительства. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019