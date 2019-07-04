В Тюмени откроется VR-выставка "72VR"

Фото: ТМПО

С 27 июля по 31 августа 2019 года в Историческом парке "Россия – Моя история" по адресу: ул. Орджоникидзе, 47 будет проходить VR-выставка об истории городов "72VR". Данная выставка приурочена к 75-летию Тюменской области и является подарком жителям нашей области.

Посетители выставки с помощью VR-очков смогут увидеть знакомые улицы своего города образца XIX – начала XX в.в., с помощью встроенного аудиогида посетители узнают о малоизвестных исторических фактах и всех изменениях, произошедших с тех пор. В устройствах размещены десять фотоснимков исторических центров и культурных памятников в этих городах. Все фотографии для проекта отобраны историками из фондов "Тюменского музейно-просветительского объединения".

"Мы выбрали для этой выставки формат VR потому, что создается ощущение погружения, и разница между тем, как выглядел город тогда и сейчас, заметна еще больше. А информация из аудиогида дополнит знания жителей города новыми интересными фактами из истории культурных памятников. Цель выставки — обратить внимание жителей области на то, как красивы наши города, как много каждый может привнести в историю и развитие города в будущем" — прокомментировала запуск передвижного проекта куратор Мария Облакова.

Организаторами выставки выступили Исторический парк "Россия — Моя история", ТООО ООО "Российский союз молодежи", ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" при поддержке Департамента культуры Тюменской области.

Вход свободный.

Подробная информация по телефону: +7 (982) 922-75-71. Категория 6+