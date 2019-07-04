Билеты на показ фильма "INTO_нация большой Одессы" разыгрывает "Афиша Тюмень"

Фото: Афиша Тюмень

В социальной сети ВКонтакте "Афиша Тюмень" запустила розыгрыш билетов на показ фильма "INTO_нация большой Одессы" (16+). Показ состоится 5 и 6 июля в мультиплексе "КАРО 6 Колумб".

Участвовать в розыгрыше может каждый. для этого нужно быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи, при репосте добавить комментарий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом в нашей группе. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Победителей будет трое, каждый получит билеты на две персоны. Победителей, выполнивших все условия, 5 июля выберет генератор случайных чисел.

Фильм продюсера Сусанны Альпериной и режиссера Александра Бруньковского расскажет историю города Одессы, который объединил людей разных национальностей и вероисповеданий. Авторы фильма попытались разобраться и понять причины массовой эмиграции одесситов, снимая их в Германии, Израиле, Украине, России, Австрии, Франции и других местах.

В фильме снялись писатель Михаил Жванецкий, участники "Квартета И" Ростислав Хаит и Леонид Барац, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Оксана Фандера, журналист Виктор Лошак, режиссер Марлен Хуциев, актер Роман Карцев и многие другие.