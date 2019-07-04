Фестиваль "Сны улиц" пройдет в Тюменском районе

XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" примет всех гостей этим летом на новом месте – площадь 400-летия Тюмени!.

Фестиваль продлится два дня: 26 июля у Молодежного театрального центра "Космос" и 27 июля в рамках празднования Дня города Тюмени, на площади 400-летия Тюмени (Тюменский драматический театр).

Уже несколько лет подряд "Сны улиц" путешествуют по соседним городам в преддверии финального события в Тюмени. В прошлом году с палитрой уличного театрального искусства познакомились жители Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска. В этом году фестиваль будет гостить в трех муниципалитетах:

7 июля - село Ембаево, Площадь героев

14 июля - поселок Боровский, Площадь Никольская

20 июля - село Каскара, стадион.

Жители сел увидят уличные перфомансы от тюменских артистов, фокусника-иллюзиониста Александра Яблочкова, битбоксера Сергея Черни и театра-проекта "Чудейство", розыгрыши фирменных сувениров и показ уличного спектакля театра "Мимикрия" - "Птицы". Начало фестивальных мероприятий в 17:00.

XIV международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" представляет театр "Мимикрия" и телеканал "Тюменское время". Мероприятие проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области и МТЦ "Космос".