Роскомнадзор: у МегаФона наибольшее число базовых станций в России

МегаФон

МегаФон лидирует по числу базовых станций в России, по данным Роскомнадзора на конец мая 2019 года. У оператора более 238,52 тысяч объектов связи, при этом общее число 4G базовых станций составляет 98,1 тысяч, это значительно превышает аналогичные показатели конкурентов.

По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов "большой четвёрки" в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчёте Роскомнадзора. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже - 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

"МегаФон – оператор с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных. Роскомнадзор подтверждает наше лидерство по числу базовых станций стандарта LTE, а также общему числу базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети и умную настройку инфраструктуры оценивают наши клиенты, независимые профессионалы рынка в России и по всему миру", — говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

Сегодня даже в самых удаленных и необычных местах России есть сигнал МегаФона. Так, базовая станция оператора установлена на космодроме Восточный в 500 метрах от места запуска ракет. На Кольском полуострове объект связи МегаФона находится в тундре и работает от энергии ветра. На Урале есть базовая станция "Выживший" на берегу Ледовитого океана. Она установлена в вахтовом поселке Сабетта и трудится в таких же сложных условиях, в которые попал герой фильма Леонардо Ди Каприо: экстремальный холод, постоянные ветра, горы снега и медведи.