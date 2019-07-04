Тюменские хирурги научились делать уникальные малотравматичные операции по гинекологии

Тюменские хирурги внедрили новую для России методику. Робот Da vinci сможет оперировать лазером.

Робот-ассистированые операции на хирургическом комплексе Da Vinci Si проводятся в Тюмени не первый год. В стационаре медсанчасти "Нефтяник" с помощью робота-хирурга успешно прооперировано 590 пациентов. Теперь врачи для получения лучшего результата совместили роботическую установку и ультрасовременный СО2 лазер.

Александр Пустынников – к. м. н., заведующий отделением гинекологии стационара МСЧ "Нефтяник" и Елена Колесникова – врач-гинеколог высшей категории – единственные за Уралом специалисты, выполняющие робот-ассистированные гинекологические операции широкого спектра. В июне этого года врачи проходили сертификацию в крупнейшем европейском тренинг-центре роботической хирургии в академии ORSI (Бельгия), где показали блестящие результаты и были внесены в мировой реестр роботических хирургов.

Роботические операции малоинвазивны (проводятся без разрезов, через проколы) и позволяют значительно уменьшить болевой синдром и период реабилитации после хирургического вмешательства, сократить сроки нахождения пациента в стационаре до 1-2 дней, а также максимально сохранить для женщины возможность будущего материнства.

Преимущества использования СО2 лазера в хирургии заключаются в бережном воздействии на ткани, отсутствии кровотечений, уменьшении количества осложнений, сокращении времени работы хирурга. Высокая степень фокусировки позволяет выполнить вмешательство в труднодоступных местах. Всего несколько клиник в России обладают технической и кадровой возможностью проводить лапароскопические оперативные вмешательства с использованием СО2 лазерной системы. В МСЧ "Нефтяник" их делают с конца прошлого года и за полгода работы добились блестящих результатов – 12 прооперированных пациенток смогли забеременеть.

Совместить полезные свойства нового лазера с высокой точностью и эффективность роботической хирургической установки Da Vinci Si стало возможным, благодаря использованию самых современных технологий и высоких стандартов, активному сотрудничеству с ведущими мировыми клиниками и регулярному обмену опытом, высокой квалификации врачей, эффективному руководству и передовому оснащению клиники МСЧ "Нефтяник", сообщает пресс-служба учреждения.

Главврач МСЧ "Нефтяник" Иван Попов:

В мировой практике робот-ассистированые операции с использованием СО2 лазера зарекомендовали свою высокую эффективность и безопасность. Мы уже давно готовились к таким операциям и ждали необходимые комплектующие к оборудованию. На сегодня МСЧ "Нефтяник" – единственный медицинский центр в России, обладающий возможностью проводить такие операции.





